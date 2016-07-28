Multa de 410.000 euros a Movistar en Colombia por cobros ilegales a usuarios
La compañía facturaba "sistemáticamente" a sus clientes en dicho país casi 9 euros por pasar sus líneas desde la modalidad de contrato a prepago.
FACUA.org / Agencias
Internacional-28/07/2016
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La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia ha confirmado la multa impuesta a Movistar por valor de 410.000 euros (1.378 millones de pesos) por realizar «cobros ilegales» a los clientes que cambiaban sus líneas móviles de contrato a prepago.
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