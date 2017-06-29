Multa de 413.000 euros a Atresmedia por exceso de publicidad en un programa de su canal Nova
La CNMC sanciona al grupo de comunicación por cuatro infracciones graves contrarias a la Ley General de Comunicación Audiovisual: se extralimitó en la promoción de varias marcas en el programa 'Decogarden'.
FACUA.org
España-29/06/2017
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Imagen: atresmediacorporacion.com
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impone una sanción de 413.424 euros a Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación SA por extralimitarse en el emplazamiento de producto de cuatro marcas en el programa Decogarden y en la emisió