Multa de 485.000 euros al Santander por incumplir sus obligaciones con deudores hipotecarios sin recursos
El Banco de España ha decidido sancionar a la entidad por no aplicar las medidas del Código de Buenas Prácticas desde el momento en que un deudor acreditaba encontrarse en una situación económica de dificultad.
Europa Press
España-31/08/2018
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El Banco de España ha sancionado con 485.000 euros a Banco Santander por incumplir sus obligaciones de protección de deudores hipotecarios sin recursos, según ha informado el organismo.
Se trata de una multa dictaminada por el Consejo de Gobierno