Multa de 5 millones a Telefónica por declarar falsas las averías de las líneas alquiladas a otros
La compañía sistemáticamente no se responsabilizó de los problemas de los clientes de otros operadores.
FACUA.org
España-04/01/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa de cinco millones de euros a Telefónica de España, al considerarla responsable de una infracción muy grave tipificada en el artículo 76.12 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General