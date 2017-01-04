Nuestras accionesLa infracción ha podido suponer millones de pérdidas para otras empresas

Multa de 5 millones a Telefónica por declarar falsas las averías de las líneas alquiladas a otros

La compañía sistemáticamente no se responsabilizó de los problemas de los clientes de otros operadores.

FACUA.org
España-04/01/2017
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa de cinco millones de euros a Telefónica de España, al considerarla responsable de una infracción muy grave tipificada en el artículo 76.12 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General

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