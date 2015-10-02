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Multa de 79.528 euros a Mediaset por superar el tiempo de emisión de publicidad

Las infracciones de carácter leve detectadas en Telecinco y Cuatro tuvieron lugar durante los meses de octubre a diciembre de 2014.

FACUA.org
España-02/10/2015
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a Mediaset con 79.528  por haber superado en sus canales Telecinco y Cuatro los límites de tiempo de emisión dedicados a los mensajes publicitarios, regulados en la Ley General de Comunicaci&oacut

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