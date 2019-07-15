Multa de 80 millones a Nestlé, Danone, Pascual y otras empresas lácteas por ir en contra de los ganaderos
La CNMC ha sancionado a ocho compañías por intercambiar información, a nivel nacional y regional, sobre precios de compra de leche cruda de vaca, volúmenes de compra y excedentes de leche.
Europa Press
España-15/07/2019
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 80,6 millones de euros a ocho empresas de la industria láctea por cometer entre 2000 y 2013 una serie de conductas ilícitas que iban en contra de los derechos de los ganaderos.
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