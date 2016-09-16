Multa de cuatro millones de euros a 15 empresas de mudanzas internacionales por pactar precios
Ofrecieron sus servicios al personal de varios Ministerios, fundamentalmente Presidencia, Exteriores y Defensa (CNI, Policía Nacional, Guardia Civil) bajo condiciones previamente negociadas entre ellas.
FACUA.org
España-16/09/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 4,09 millones de euros a 15 empresas especializadas en los servicios de mudanzas internacionales. El motivo es una infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la