Nuestras accionesCelebrada la asamblea constituyente

Nace FACUA Euskadi, que en próximas fechas abrirá su sede en Bilbao

Susana Gallego, hasta ahora delegada de FACUA en la comunidad, es elegida presidenta de la nueva asociación.

FACUA.org
Euskadi-16/06/2017
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Este jueves ha sido creada FACUA Euskadi, nueva asociación integrada en FACUA-Consumidores en Acción que en próximas fechas abrirá su sede central en Bilbao. La asamblea constituyente ha aprobado sus Estatutos, que previamente habían recibido y revisado los soci

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