Nace FACUA Euskadi, que en próximas fechas abrirá su sede en Bilbao
Susana Gallego, hasta ahora delegada de FACUA en la comunidad, es elegida presidenta de la nueva asociación.
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Euskadi-16/06/2017
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FACUA Euskadi abrirá próximamente un local de atención a los consumidores en Bilbao. | Imagen: flickr.com/txanoduna (CC BY-NC-ND 2.0).
Este jueves ha sido creada FACUA Euskadi, nueva asociación integrada en FACUA-Consumidores en Acción que en próximas fechas abrirá su sede central en Bilbao. La asamblea constituyente ha aprobado sus Estatutos, que previamente habían recibido y revisado los soci