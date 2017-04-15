"Nadie me ha detenido". Así fue el día que cayó Luis Pineda, el 15 de abril de 2016
El jefe de Ausbanc permanece en prisión incondicional, acusado de estafa, extorsión, amenazas, fraude en subvenciones, administración desleal y organización criminal.
Rubén Sánchez
España-15/04/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Este sábado 15 de abril se cumple un año de la detención de los jefes de Ausbanc y Manos Limpias, Luis Pineda Salido y Miguel Bernad Remón, junto a más de una decena de miembros de ambas organizaciones.
El juez de la Audi