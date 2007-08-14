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Nokia informa de un defecto en baterías utilizadas en cincuenta y dos modelos de móviles

Unidades del modelo BL-5C fabricado por Matsushita entre diciembre de 2005 y noviembre de 2006 podrían experimentar un sobrecalentamiento durante el proceso de carga.

FACUA.org
Internacional-14/08/2007
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Nokia ha emitido desde su central en Finlandia un comunicado en el que alerta de un posible fallo en la batería de marca Nokia BL-5C fabricada por Matsushita Battery Industrial Co., Ltd. de Japón entre diciembre de 2005 y noviembre de 2006, la cual ha sido incluida en cincuenta y do

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