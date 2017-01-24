Nueva demanda por difamación contra Eduardo Inda: la "plataforma de afectados por FACUA" es una invención
Okdiario asegura que los más de 6.000 usuarios que FACUA representa en el caso Volkswagen han presentado una querella por estafa contra la asociación. Sus "fuentes": una web anónima y cuentas falsas de Twitter.
FACUA.org
España-24/01/2017
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«Cuando nos calumnian, contestamos en los tribunales. No nos tembló el pulso con Luis Pineda ni va a ocurrirnos con Eduardo Inda«, ha anunciado a través de su