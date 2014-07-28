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Nueva polémica por un sistema que accede a datos personales de los usuarios de iPhone

Se trata de un procedimiento para el diagnóstico de dispositivos y permite almacenar los contenidos del móvil en equipos que los consumidores certifiquen como seguros.

Europa Press
España-28/07/2014
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Datos personales que incluyen mensajes de texto, listas de contactos y fotografías se pueden extraer de los iPhone a través de técnicas no divulgadas previamente por parte de empleados de Apple, según han reconocido desde la compañía. Un sistema para el d

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