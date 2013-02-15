Nuevos contadores de la luz elevan el riesgo de robos al revelar si el piso está vacío, alerta FACUA
Tras la denuncia de la asociación, la CNE pidió a Industria hace más de seis meses que modifique la normativa que regula estos equipos. También muestran información protegida por la Ley Orgánica de Protección de Datos.
FACUA.org
Andalucía-15/02/2013
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FACUA-Consumidores en Acción alerta que los nuevos contadores de la luz elevan el riesgo de robos al revelar si las viviendas están vacías y muestran información protegida por la normativa de protección de datos.
Estos equipos de medida tienen una luz led