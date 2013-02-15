Nuestras accionesUna luz led parpadeante delata el nivel de consumo

Nuevos contadores de la luz elevan el riesgo de robos al revelar si el piso está vacío, alerta FACUA

Tras la denuncia de la asociación, la CNE pidió a Industria hace más de seis meses que modifique la normativa que regula estos equipos. También muestran información protegida por la Ley Orgánica de Protección de Datos.

FACUA.org
Andalucía-15/02/2013
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FACUA-Consumidores en Acción alerta que los nuevos contadores de la luz elevan el riesgo de robos al revelar si las viviendas están vacías y muestran información protegida por la normativa de protección de datos.

Estos equipos de medida tienen una luz led

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