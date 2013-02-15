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Ocho asociaciones de consumidores recurren ante la Audiencia Nacional las tasas judiciales

Presentan un recurso contencioso administrativo contra la Orden que desarrolla la Ley de Tasas Judiciales. Solicitan que, como medida cautelar, la Audiencia proceda a suspender su eficacia.

FACUA.org
España-15/02/2013
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Las asociaciones de consumidores Asgeco, AUC, Ceaccu, CECU, FACUA, FUCI, OCU y UNAE han presentado este viernes un recurso ante la Audiencia Nacional contra la Orden que desarrolla la Ley de Tasas Judiciales por «considerarla contraria a los legítimos der

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