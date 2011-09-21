OCU y FACUA son las asociaciones de consumidores más conocidas por los ciudadanos
Encuestas a un total de 3.765 usuarios de setenta y cinco municipios de Barcelona, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid y Vizcaya.
FACUA.org
España-21/09/2011
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OCU y FACUA-Consumidores en Acción son las dos asociaciones de defensa de los consumidores más conocidas por los ciudadanos, según encuestas realizadas a 3.765 usuarios en nueve provincias.
La encuestas, efectuadas por la Fundación FACUA para la Cooperaci&oacut