Ojo a los "precios competitivos" del Plan Estable de Iberdrola: un 39% más caros que la tarifa regulada
FACUA ha comparado la oferta de la eléctrica con la tarifa PVPC de los últimos tres meses. El usuario medio pagaría 262 euros más al año.
FACUA.org
España-03/07/2019
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