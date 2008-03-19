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Orange aprovecha el Día del Padre para lanzar una promoción engañosa de llamadas "gratis" que no lo son

En otro burdo intento de confundir a los usuarios, la propia compañía se equivoca describiendo el establecimiento de llamada como una tarifa de 15 céntimos por cada minuto de conversación.

FACUA.org
España-19/03/2008
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia que Orange ha aprovechado el Día del Padre para lanzar una promoción engañosa de llamadas «gratis» que en realidad no lo son, ya que en todas cobra su tarifa fija de 17,4 céntimos (15 más IVA) por el establecim

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