Orden de retirada de varios lotes de Domperidona Gamir por una versión incorrecta del prospecto
Los productos afectados, en su presentación en suspensión oral y en frascos de 200 ml, son los lotes J004, J005, J006, J007, J008, J009, J010, J011, J012, J013, J014, J015 y K001.
FACUA.org
España-14/06/2016
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Domperidona Gamir en suspensión oral está indicado para el alivio de ciertos síntomas gastrointestinales. | Imagen: flickr.com/jose_m93 (CC BY 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción informa de la orden de retirada de varios lotes de Domperidona Gamir en su presentación en suspensión oral y en frascos de 200 ml, dado que la versión del prospecto incluida no coincide con la autorizada por la Agencia Española del M