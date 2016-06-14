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Orden de retirada de varios lotes de Domperidona Gamir por una versión incorrecta del prospecto

Los productos afectados, en su presentación en suspensión oral y en frascos de 200 ml, son los lotes J004, J005, J006, J007, J008, J009, J010, J011, J012, J013, J014, J015 y K001.

FACUA.org
España-14/06/2016
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FACUA-Consumidores en Acción informa de la orden de retirada de varios lotes de Domperidona Gamir en su presentación en suspensión oral y en frascos de 200 ml, dado que la versión del prospecto incluida no coincide con la autorizada por la Agencia Española del M

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