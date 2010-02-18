Ordenan la retirada de nueve secadores y planchas para el pelo por riesgo de choque eléctrico e incendios
Las carcasas no tienen suficiente resistencia al calor, la conexiones de los cables de alimentación no son las adecuadas o los aparatos emiten gases y material incandescente y producen llamas.
FACUA.org
España-18/02/2010
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FACUA-Consumidores en Acción informa que en el último año las autoridades de Consumo han ordenado la retirada del mercado de nueve secadores y planchas para el pelo por riesgo de choque eléctrico e incendios.
Las carcasas de varios de estos productos no tienen