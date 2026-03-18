Ordenan la retirada de nuevos lotes del medicamento Duloxetina Pensa Pharma por contener una impureza por encima del límite establecido

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha ordenado la retirada del mercado de varios lotes del medicamento para la depresión y la ansiedad Duloxetina Pensa Pharma 60 MG y 30 MG Cápsulas Duras Gastrorresistentes EFG tras detectar