Ordenan la retirada de un lote del medicamento Tirodril por resultados fuera de especificaciones en el control microbiológico

Este fármaco actúa controlando la sobreproducción de hormonas tiroideas en la glándula tiroides.

España-05/02/2026

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado la retirada de un lote del medicamento Tirodril 5 mg comprimidos tras obtener un «resultado fuera de especificaciones en el ensayo de control microbiológico» en los análisis realizados. Este defecto de calida

