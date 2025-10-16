Ordenan la retirada de varios antisépticos de Laboratorios Montplet por posible contaminación con la bacteria Burkholderia cepacia
Dicha bacteria puede presentar riesgos para personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado.
FACUA.org
España-16/10/2025
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado a la empresa Laboratorios Montplet SLU el cese de la comercialización, uso y retirada de varios biocidas antisépticos para piel sana de diferentes marcas que se distribuyen principalmente en supermercados y canal farm