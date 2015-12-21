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Ordenan la retirada del mercado de siete lotes del medicamento Efferalgan Pediátrico en solución oral

Los consumidores que tengan alguno de los botes afectados pueden gestionar el cambio del envase por otro en su farmacia.

FACUA.org
España-21/12/2015
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FACUA informa que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado la retirada del mercado de siete lotes del medicamento Efferalgan Pediátrico solución oral, en su presentación en frasco de 90ml, por la posibilidad de contener presencia d

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