Ordenan retirar dos lotes de un fármaco para el párkinson comercializado por Cinfa por "inestabilidad"
La Aemps informa de que los comprimidos Ropinirol Cinfa 0,25mg han dado "resultados fuera de especificaciones en el ensayo de valoración en estudios de estabilidad en curso".
FACUA.org
España-11/07/2019
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la orden de retirada de dos lotes de Ropinirol Cinfa 0,25 mg, un medicamento utilizado para el tratamiento de la enfermedad de párkinson. En concreto, los lotes afectados son el N002 y el N003, ambos con fecha de caducidad del 30 de abril de 20