Ordenan retirar los adaptadores de corriente de las bombas de insulina t:Slim X2 por riesgo de lesiones
La distribuidora en España, Novalab Ibérica SAU, ya ha enviado un aviso a los centros sanitarios, una carta para los pacientes y los adaptadores de recambio.
FACUA.org
España-07/11/2019
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha informado de un posible defecto en los adaptadores de corriente A/C que se suministraban junto a la bomba de insulina t:Slim X2, model