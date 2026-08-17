Organizaciones de América Latina y España crearán la Confederación Iberoamericana de Consumidores
FACUA.org
Internacional-17/08/2026
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Juan Trímboli, último presidente de la Oficina Regional de C.I. y un grupo de dirigentes de las organizaciones que formaban parte del OCLAC
Tras la desaparición en 2016 de la Oficina Regional de América Latina y el Caribe de Consumers International y posteriormente en 2026 dada la grave crisis producto de la inactividad por pate del Consejo Latinoamericano y Caribeño de Organizaciones de Consumidores–OCLAC