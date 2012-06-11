Organizaciones sociales sevillanas muestran su rechazo al Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Sevilla
Compromiso Social para el Progreso de Sevilla ha solicitado una reunión con el alcalde de la capital para trasladarle sus reivindicaciones.
FACUA.org
Sevilla-11/06/2012
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Las organizaciones sociales que forman parte del Compromiso Social para el Progreso de Sevilla han solicitado una reunión con el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, para trasladar su rechazo al Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Sevilla.