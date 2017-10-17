Nuestras accionesPor una infracción muy grave y otra grave

Otra multa ridícula de la Junta a la banca por el fraude de las cláusulas suelo: 2,4 millones a Caixabank

FACUA Andalucía critica la última y vergonzosa concesión del Gobierno andaluz a las entidades financieras. Hasta la fecha son ocho las sancionadas, de las 20 que la federación denunció hace ya cuatro años.

FACUA.org
Andalucía-17/10/2017
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FACUA Andalucía critica la ridícula multa de 2,4 millones de euros impuesta por la Junta de Andalucía a Caixabank, el octavo banco sancionado las cláusulas suelo cuatro años después de las denuncias presentadas por la federaci&oacut

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