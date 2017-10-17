Otra multa ridícula de la Junta a la banca por el fraude de las cláusulas suelo: 2,4 millones a Caixabank
FACUA Andalucía critica la última y vergonzosa concesión del Gobierno andaluz a las entidades financieras. Hasta la fecha son ocho las sancionadas, de las 20 que la federación denunció hace ya cuatro años.
FACUA.org
Andalucía-17/10/2017
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