Otra multa ridícula del Banco de España: 4,5 millones a Santander por infracciones muy graves del Popular
FACUA reclama al Gobierno y los grupos parlamentarios la modificación del régimen sancionador establecido en la Ley 26/1988 sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.
FACUA.org
España-13/06/2019
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Imagen: Banco de España.
FACUA-Consumidores en Acción critica la ridícula multa de 4,5 millones de euros que ha impuesto de nuevo el Banco de España a Banco Santander, en su condición de sucesor universal, por infracciones muy graves del Banco Popular. El pasado mes de mayo la entidad impuso s