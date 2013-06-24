Otro juez, de Bilbao, declara la nulidad de una cláusula suelo con carácter retroactivo
Condena a NCG Banco a pagar 11.973 euros a un cliente por considerar que le impidió beneficiarse de la bajada de tipos.
FACUA.org
España-24/06/2013
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El titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao ha declarado la nulidad de una cláusula suelo, con carácter retroactivo, y ha condenado a la entidad financiera, NCG Banco, a abonar a su cliente un total de 11.973,10 euros «indebidamente satisfechos» hasta f