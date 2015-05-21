PayPal, obligada a pagar 25 millones de dólares en EE UU por engañar a los usuarios
Parte de la cantidad es una multa de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor y parte para indemnizar a los consumidores afectados. La compañía daba de alta a los consumidores en un servicio de crédito sin permiso previo.
FACUA.org
Internacional-21/05/2015
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PayPal, una unidad de Ebay, tendrá que pagar 25 millones de dólares (22,5 millones de euros) en EE UU como parte de una multa de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor y como indemnización a los consumidores afectados por dar de alta a sus usuarios en