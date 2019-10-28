PcComponentes vende un seguro anticaídas... y la aseguradora dice que no cubre una caída
Tras la actuación de FACUA Euskadi, la aseguradora Supporter España ha asumido la reparación de un móvil que se le había resbalado de las manos a un usuario.
FACUA.org
Euskadi-28/10/2019
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PcComponentes vendió a un usuario un seguro anticaídas para su móvil y cuando sufrió una caída accidental, la aseguradora se desentendió del asunto con el argumento de que no estaba cubierta en el contrato. Tras la reclamación de FACUA Euskadi, la