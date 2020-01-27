Pedraz archiva el caso Tous: valora que no se dan ninguno de los cuatro delitos que apreció la Fiscalía
"Las piezas discutidas estarían amparadas por la ley y así considerarse como de metal precioso", concluye el juez de la Audiencia Nacional.
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España-27/01/2020
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Imagen: Europa Press.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado el archivo de la causa donde investigaba a Tous y al laboratorio certificador Applus Laboratories, al entender que no hay indicios de ninguno de los cuatro delitos que sí apr