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Perlan rectifica tras las críticas de FACUA a su campaña machista: Los detergentes ya se anuncian solos

La asociación había cuestionado la publicidad de Henkel Ibérica en la que se apelaba al estereotipo sexista de asociar el lavado de ropa con la mujer. La empresa ha retirado la campaña en cuestión de horas.

FACUA.org
España-25/10/2017
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La empresa Henkel Ibérica, fabricante de los detergentes Perlan, tras las críticas de FACUA-Consumidores en Acción, ha decidido retirar de su página web la campaña publicitaria que asociaba

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