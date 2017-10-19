Nuestras accionesPrevisto para este viernes 20 de octubre en el Teatro Tívoli

Pitingo suspende su concierto en Barcelona: además de las entradas, los afectados pueden reclamar gastos

Con apenas 24 horas de antelación, la agencia de representación del artista anuncia la cancelación del evento "debido a las circunstancias que están ocurriendo en Cataluña".

FACUA.org
España-19/10/2017
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FACUA-Consumidores en Acción advierte a los usuarios afectados por la suspensión del concierto en Barcelona de Pitingo, previsto para este viernes 20 de octubre, de que tienen derecho a reclamar no sólo el dinero de las entradas, sino también todos los gastos a&

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