Pitingo suspende su concierto en Barcelona: además de las entradas, los afectados pueden reclamar gastos
Con apenas 24 horas de antelación, la agencia de representación del artista anuncia la cancelación del evento "debido a las circunstancias que están ocurriendo en Cataluña".
FACUA.org
España-19/10/2017
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La agencia que representa a Pitingo ha anunciado al suspensión a poco más de 24 horas del concierto. | Imagen: flickr.com/64930518@N04 (CC BY-NC 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción advierte a los usuarios afectados por la suspensión del concierto en Barcelona de Pitingo, previsto para este viernes 20 de octubre, de que tienen derecho a reclamar no sólo el dinero de las entradas, sino también todos los gastos a&