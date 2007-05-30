Polémica por la presentación sexista de la esposa de Spider-Man en una estatuilla
La figura representa al personaje de Mary Jane Watson Parker lavando el uniforme del superhéroe.
FACUA.org
América-30/05/2007
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El lanzamiento de una estatuilla para coleccionistas de la esposa de Spider-Man ha provocado la polémica por presentar al personaje de Mary Jane Watson Parker en un rol sexista, lavando el uniforme del superhéroe.
La protesta fue iniciada por seguidoras del comic de M