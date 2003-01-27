Nuestras acciones

Por segunda vez en quince días, Auna sufre problemas en sus servicios de Internet por cable en Andalucía

FACUA advierte que numerosas páginas web fueron inaccesibles durante buena parte del domingo. Hace dos semanas, los internautas estuvieron tres días sin correo electrónico.

FACUA.org
España-27/01/2003
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) advierte por segunda vez en sólo quince días, Auna ha sufrido problemas de importancia en sus servicios de Internet por cable en Andalucía. Durante buena parte del pasado domingo, nume

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos