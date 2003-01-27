Por segunda vez en quince días, Auna sufre problemas en sus servicios de Internet por cable en Andalucía
FACUA advierte que numerosas páginas web fueron inaccesibles durante buena parte del domingo. Hace dos semanas, los internautas estuvieron tres días sin correo electrónico.
FACUA.org
España-27/01/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) advierte por segunda vez en sólo quince días, Auna ha sufrido problemas de importancia en sus servicios de Internet por cable en Andalucía. Durante buena parte del pasado domingo, nume