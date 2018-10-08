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Portugal avisa a España de "sospechas" de manipulación del mercado mayorista eléctrico que ambos comparten

El regulador luso ERSE ya ha informado de esas dudas sobre el funcionamiento del mercado a la Agencia Europea para la Cooperación de los Reguladores de Energía (ACER).

FACUA.org
Europa-08/10/2018
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El regulador energético de Portugal (ERSE) tiene «sospechas» de manipulación de los precios del mercado mayorista de electricidad, la bolsa diaria (conocida como pool) que acaba marcando el coste de la energía en el recibo de la luz de los consumidores, y qu

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