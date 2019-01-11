Posible sanción por la venta del producto Minerval para el tratamiento del cáncer
El Govern balear ha comunicado al catedrático Pablo Escribá el inicio del expediente administrativo por el que podría ser sancionado con hasta un millón de euros.
Europa Press
Baleares-11/01/2019
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La Conselleria de Salud ha comunicado al catedrático de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Pablo Vicente Escribá el acuerdo por el que da inicio a un expediente administrativo por el que podría ser multado por comercializar la sustancia conocida como M