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Power Balance Australia admite que las propiedades atribuidas a sus productos no tienen base científica

La Comisión Australiana de Competencia y Consumo ha obligado a la empresa a ofrecer a los consumidores la devolución del dinero si sienten que han sido engañados.

FACUA.org
Asia y Oceanía-05/01/2011
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Power Balance Australia ha admitido que las propiedades atribuidas a sus productos no tienen base científica, después de la intervención de la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC, en sus siglas en inglés). La empresa ha reconocido que puede estar

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