Problemas en los servidores de Apple dificultaron la activación del iPhone
La multinacional estadounidense invitó a los usuarios del iPhone original a que descargasen una actualización el mismo día del lanzamiento del modelo 3G.
FACUA.org
Internacional-14/07/2008
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Imagen del blog Gizmodo, donde califican al iPhone de <i>iBrick</i> (iLadrillo).
Apple provocó la saturación de sus servidores el viernes, día en el que coincidió su invitación a los usuarios del iPhone original a que descargasen una actualización de software con el lanzamiento de su modelo 3G a nivel mundial.
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