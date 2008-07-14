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Problemas en los servidores de Apple dificultaron la activación del iPhone

La multinacional estadounidense invitó a los usuarios del iPhone original a que descargasen una actualización el mismo día del lanzamiento del modelo 3G.

FACUA.org
Internacional-14/07/2008
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Apple provocó la saturación de sus servidores el viernes, día en el que coincidió su invitación a los usuarios del iPhone original a que descargasen una actualización de software con el lanzamiento de su modelo 3G a nivel mundial.

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