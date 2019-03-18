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Procesan a 12 cargos de la Junta de Andalucía por el vertido de agua fecal en Marismas de Isla Cristina

El juez considera que existen indicios racionales para imputar la comisión de un delito contra el medio ambiente.

Europa Press
Andalucía-18/03/2019
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El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ayamonte (Huelva) ha dictado auto de transformación en procedimiento abreviado, en el marco de la investigación llevada a cabo por el juzgado, contra 12 cargos públicos por el vertido de

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