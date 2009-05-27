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Productores de vino rosado reclaman a Bruselas que no autorice en la UE la mezcla de vino tinto y blanco para obtener este caldo

La técnica del 'coupage' está autorizada para los vinos comunitarios de denominación, pero no para los de mesa.

FACUA.org
Europa-27/05/2009
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Productores de vino rosado en España, Francia e Italia reclamaron el martes a Bruselas que no autorice en la Unión Europea la mezcla de vino tinto y blanco para obtener este caldo, una práctica conocida como coupage y autorizada para los vinos comunitarios de denominac

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