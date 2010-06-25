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Protección de Datos europeas sugieren que los internautas tengan que dar su permiso para recibir publicidad 'on-line'

Entienden que la misma no debería dirigirse a los menores por ser un sector más vulnerable.

FACUA.org
Europa-25/06/2010
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Las autoridades Europeas de Protección de Datos han aprobado este jueves un dictamen en el que recomiendan a los preveedores de publicidad on-line basada en comportamiento (behavioural advertising) implantar mecanismos sencillos y eficaces para que los usuarios otorguen su co

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