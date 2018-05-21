Protección de Datos multa con 2.000 euros difundir por WhatsApp un vídeo de violencia machista en el que sale un policía
La defensa del sancionado alega que "pensó que su grabación podría ser utilizada por la victima de la agresión posteriormente en el juicio".
FACUA.org
España-21/05/2018
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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado con 2.000 euros a un ciudadano que grabó desde su vivienda una agresión machista en la localidad de La Font de la Figuera (Valencia) y que ha difundido a varios de sus contactos por WhatsApp.
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