PSOE, PP y Cs se niegan a que la Junta haga públicas las multas a empresas por fraudes a los consumidores
Podemos ha presentado en el Parlamento una moción con reivindicaciones de FACUA Andalucía. Sólo ha obtenido el apoyo de IU en la petición de transparencia.
FACUA.org
Andalucía-25/02/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Los grupos parlamentarios de PSOE, PP y Ciudadanos han votado en contra de que la Junta de Andalucía haga públicas las multas impuestas a empresas por fraudes a los consumidores, dos semanas después de que la presidenta, Susana Díaz, inventase en el Pa