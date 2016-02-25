Nuestras accionesDespués de que Susana Díaz inventase que estaban en Google

PSOE, PP y Cs se niegan a que la Junta haga públicas las multas a empresas por fraudes a los consumidores

Podemos ha presentado en el Parlamento una moción con reivindicaciones de FACUA Andalucía. Sólo ha obtenido el apoyo de IU en la petición de transparencia.

FACUA.org
Andalucía-25/02/2016
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Los grupos parlamentarios de PSOE, PP y Ciudadanos han votado en contra de que la Junta de Andalucía haga públicas las multas impuestas a empresas por fraudes a los consumidores, dos semanas después de que la presidenta, Susana Díaz, inventase en el Pa

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