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¿Qué puedes hacer ante la nueva subida de tarifas de Movistar Fusión?

FACUA asesora a los usuarios sobre las opciones que tienen a su alcance para denunciar un incremento fraudulento, ya que la compañía lanzó las tarifas al mercado comprometiéndose a mantenerlas "para siempre".

FACUA.org
España-19/01/2016
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Pese a que las lanzó al mercado con el compromiso de mantener las tarifas «para siempre», Telefónica de España ha anunciado que aplicará una nueva subida de Movistar Fusión el 5 de febrero. Serán 3 euros más al mes en todos estos paquetes

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