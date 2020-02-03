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Rafael Escudero, nuevo secretario general de Consumo y Juego del ministerio de Alberto Garzón

Bibiana Medialdea estará al frente de la Dirección General de Consumo.

FACUA.org
España-03/02/2020
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El profesor de Derecho de la Universidad Carlos III Rafael Escudero será el secretario general de Consumo y Juego del Ministerio de Consumo. La economista y profesora de la Universidad Complutense Bibiana Medialdea asumirá por su parte la Direcci&oa

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