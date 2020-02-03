Rafael Escudero, nuevo secretario general de Consumo y Juego del ministerio de Alberto Garzón
Bibiana Medialdea estará al frente de la Dirección General de Consumo.
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España-03/02/2020
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Rafael Escudero, nuevo secretario general de Consumo y Juego. | Imagen: Izquierda Unida.
El profesor de Derecho de la Universidad Carlos III Rafael Escudero será el secretario general de Consumo y Juego del Ministerio de Consumo. La economista y profesora de la Universidad Complutense Bibiana Medialdea asumirá por su parte la Direcci&oa