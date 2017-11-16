Real Madrid, Barça, Atlético... FACUA denuncia a diez clubes de fútbol de Primera por sus teléfonos 902
La asociación insta a las entidades a sustituir estos números por otros gratuitos o geográficos que no supongan sobrecoste para los aficionados ante cualquier incidencia o compra que deban gestionar.
FACUA.org
España-16/11/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la mitad de los clubes de fútbol de Primera División, 10 de los 20, por tener habilitadas líneas 902 de alto coste a través de las que gestionan determinados servicios para sus socios y aficionados en general, obligan