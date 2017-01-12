#RebajasTrampa El 84% de los consumidores ha detectado descuentos falsos en estas rebajas
FACUA enumera hasta 15 tipos de trampas a las que recurren muchos comercios para tomar el pelo a los consumidores en las rebajas.
FACUA.org
España-12/01/2017
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Nada menos que el 22% de los encuestados indica que detectó estas irregularidades en casi todos los establecimientos que visitó. | Imagen: Europa Press.
El 84% de los consumidores encuestados por FACUA-Consumidores en Acción han detectado descuentos falsos en la actual temporada de rebajas. La asociación invita a utilizar la etiqueta #RebajasTrampa para denunciar estos fraudes en las redes sociales.
La inmensa mayor